Novo calendário foi divulgado na noite desta terça-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 19:18 | Atualizado 23/03/2021 19:23

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, nesta terça-feira, em seus perfis nas redes sociais, o calendário de vacinação que irá imunizar idosos de até 66 anos. Nesta quarta-feira (24), será a vez das mulheres com 73 anos.



Confira o calendário abaixo:

- Quarta, 24/3: mulheres de 73 anos



- Quinta, 25/3: homens de 73 anos



- Sexta, 26/3: mulheres com 72 anos



- Sábado, 27/3: pessoas com 72 anos ou mais



- Segunda, 29/3: mulheres com 71 anos



- Terça, 30/3: homens com 71 anos



- Quarta, 31/3: mulheres com 70 anos



- Quinta, 1/4: homens com 70 anos



- Sexta, 2/4: mulheres com 69 anos

- Sábado, 3/4: pessoas com 69 anos ou mais



- Segunda, 5/4: mulheres com 68 anos



- Terça, 6/4: homens com 68 anos



- Quarta, 7/4: mulheres com 67 anos



- Quinta, 8/4: homens com 67 anos



- Sexta, 9/4: mulheres com 66 anos



- Sábado, 10/4: pessoas com 66 anos ou mais

Mortes e casos no estado em 24h

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (23), 626.661 casos confirmados e 35.331 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.201 novos casos e 151 mortes. Entre os casos confirmados, 583.243 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 88,7%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria aumentou de 65,9% para 77,2%, desde a última atualização.