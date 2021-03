Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto na Bahia Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 19:34 | Atualizado 23/03/2021 19:52

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), informou que localizou e prendeu Daniel Haddad Bittencourt Fernandes Leal. Ele era um dos alvos da Operação Gárgula, realizada nesta segunda-feira (22), para prender um grupo ligado ao miliciano e ex-capitão do Bope Adriano da Nobrega, morto em fevereiro do ano passado na Bahia.

Daniel atuava como "laranja" no esquema de lavagem de dinheiro em benefício ao miliciano Adriano da Nóbrega. De acordo com as investigações, ele se reportava à companheira de Adriano, Julia Lotufo, prestando contas sobre os valores pertencentes ao miliciano. Julia permanece foragida.

Publicidade

Durante a ação, os promotores de Justiça identificaram um morador da cidade que tinha parentesco com a mulher de Daniel, Carolina Mandin Nicolau, também denunciada, mas sem mandado de prisão contra ela. O Juízo que expediu o mandado determinará sobre a transferência de Daniel Haddad Leal para o Rio de Janeiro.

Operação Gárgula

Publicidade