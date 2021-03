14ª DP (Leblon) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 20:21 | Atualizado 23/03/2021 20:30

Rio - Três homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira, enquanto vendiam drogas na Cruzada de São Sebastião, no Leblon, Zona Sul. De acordo com agentes da 14ª DP (Leblon), um dos suspeitos é considerado o terceiro na hierarquia da quadrilha que atua no local.

Agentes apreenderam maconha, cocaína e crack durante a ação. Os três foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um deles resistiu a abordagem e, por isso, também vai responder por resistência.