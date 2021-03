Operação da Polícia Civil mira estelionatários que vendem imóveis ocupados Reprodução

Publicado 24/03/2021 07:50 | Atualizado 24/03/2021 08:10

Rio - A Polícia Civil faz na manhã desta quarta-feira (24) uma operação contra uma quadrilha de estelionatários que fizeram centenas de vítimas com a venda de imóveis ocupados. Investigações apontam que pelo menos 200 pessoas foram enganadas pelo bando, que em poucos meses arrecadou cerca de R$ 6 milhões.

A operação Habite-se, cumpre 17 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos membros dessa quadrilha. De acordo com a Delegacia de Defraudações, 10 pessoas foram indiciadas. Nove pessoas foram presas, até o momento.

COMO ACONTECIA O CRIME

As investigações identificaram que as vítimas são atraídas por propagandas publicadas na internet. Os valores dos imóveis são colocados abaixo do mercado, sob argumento de que seriam imóveis retomados pela Caixa Economia Federal.

A garantia para que cada pessoa pudesse ter o imóvel assegurado e desocupado, era um depósito de R$ 15 mil, que era feito diretamente na conta bancária do líder dop bando, em nome de uma empresa fantasma. Ao procurarem o escritório da organização, as vítimas eram informadas que o valor depositado correspondia a uma assessoria financeira na compra da casa, sendo entregue aos mesmos um instrumento de contrato de prestação de serviço de assessoria imobiliária, que de acordo com o apurado na investigação eram fictícios.