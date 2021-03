Operação da Polícia Civil mira estelionatários que vendem imóveis ocupados Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 24/03/2021 07:50 | Atualizado 24/03/2021 10:47

Rio – Policiais da Delegacia de Defraudações, da Polícia Civil do Rio, desencadearam na manhã desta quarta-feira (24) uma operação pra desarticular uma quadrilha de estelionatários que enganavam centenas de pessoas que tinham o sonho de ter a casa própria. Ao todo, nove pessoas foram detidas e levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos. Todas irão responder por organização criminosa.

A operação Habite-se, foi realizada após meses de investigação que apurou uma série de denúncias. A polícia estima que o bando arrecadou cerca de R$ 6 milhões em dinheiro e prejudicou mais de 200 pessoas.

A polícia cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos membros dessa quadrilha.

Publicidade

Em um dos escritórios, foram apreendidos documentos comprovando a criação de uma nova empresa fantasma.

“Agora iremos iniciar uma nova investigação, a partir dessa informação. Nós conseguimos documentos que mostram que eles fecharam a empresa investigada e abriram outra”, explicou a delegada Daniela Rebelo, diretora da Delegacia de Defraudações.

Publicidade

COMO ACONTECIA O CRIME

As investigações identificaram que as vítimas eram atraídas através de propagandas publicadas na internet, por meio de sites de venda de imóveis, com valores abaixo do mercado, sob argumento de que seriam imóveis retomados pela Caixa Economia Federal.

Publicidade

A vítima era obrigada a realizar depósito bancário de até R$ 15 mil, que era feito diretamente na conta bancária do líder do bando, com a promessa da garantia de que o imóvel seria desocupado.

Quando procuravam o escritório da organização, eram informadas que o dinheiro depositado era referente a uma assessoria que iria buscar pelos imóveis. Segundo investigações, todo contrato de prestação de serviço da imobiliária eram fictícios e se tratava de uma ação criminosa.

Publicidade

“É importante que as pessoas procurem sempre uma empresa que lhe passe confiança. Antes de fechar qualquer contrato, procure conhecer mais dessa empresa, saiba quanto tempo ela tem no mercado. Se o valor estiver abaixo daquele que é oferecido no mercado, desconfie. Procure uma empresa séria”, alerta a delegada.