Bloqueio resultou em um engarrafamento de 2km na via Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 09:05 | Atualizado 24/03/2021 09:07

Rio - Motoristas e passageiros que precisaram passar pela RJ-104, na altura da comunidade Caramujo, em Niterói, enfrentaram uma paralisação do trânsito, na manhã desta quarta-feira. Um engarrafamento se formou na via após um grupo de homens fechar a rodovia com pneus e atear fogo, bloqueando a passagem pelo local.

As imagens do momento que o grupo fechou a rodovia foi compartilhada em diversas redes sociais. No vídeo é possível ver os homens descendo de um caminhão, espalhando os pneus e em seguida ateando fogo na borracha.

A Polícia Militar foi acionada e liberou a pista. O grupo conseguiu escapar. Não há informações sobre o que motivou a ação.