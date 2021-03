PM faz operação na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 09:53 | Atualizado 24/03/2021 13:13

Rio - Dois homens foram presos, na manhã desta quarta-feira, em uma ação da Polícia Militar na comunidade do Lixão, na área central de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a PM, um homem também foi baleado na ação e encaminhado ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo.

Ainda segundo a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) e os batalhões subordinados ao 3º Comando de Policiamento de Área atuam na região e homens armados atiraram contra a equipe e houve confronto.

Um fuzil e drogas foram apreendidos.