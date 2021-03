Operação da PF e MPF cumpre mandados de prisão contra envolvidos em esquema de fraude em alvarás de soltura no Rio Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 24/03/2021 09:51

Rio – Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, realizada nesta quarta-feira (24), mira pessoas envolvidas em uma quadrilha responsável por falsificar alvarás de soltura para presos no sistema carcerário do Rio. Até a última atualização, uma pessoa havia sido presa.

A operação Camaleão é um desdobramento de uma ação da Força-Tarefa da Polícia Civil do Rio realizada no início deste mês, em parceria com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) que resultou na prisão de cinco pessoas.

Publicidade

São 16 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão na capital fluminense, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti e Belo Horizonte (MG). Entre os alvos estão advogados.

No Rio, a Polícia Federal precisou do apoio da Polícia Militar para entrar no Complexo do Chapadão, em Costa Barros.

Publicidade

PRESOS SAEM PELA PORTA DA FRENTE

Entre outubro e novembro do ano passado pelo menos três presos foram beneficiados por esse esquema de fraude. O esquema foi denunciado em fevereiro deste ano.

Publicidade

Por conta da denúncia, a Seap teve que rever mais de 40 mandados de busca de irregularidades.

João Filipe Cordeiro Barbieri, enteado de Frederick Barbieri, considerado o Senhor das Armas, que está preso nos Estados Unidos, está entre os beneficiados no esquema.

Publicidade

João é apontado como um dos maiores traficantes de armas do mundo e foi preso pela Polícia Civil sob a acusação de enviar mais de 60 fuzis para o Brasil que estavam escondidos em aquecedores de piscina.

Outro que também teve liberdade concedida através do documento falso é João Victor Silva Roza, vulgo Negão ou Toro, de 40 anos. Segundo a polícia, ele faz parte da mesma organização criminosa de João Barbieri.

Publicidade

Gilmara Monique Amorim saiu da prisão usando o mesmo recurso, mas acabou recapturada. Ela é condenada por extorsão e sequestro.