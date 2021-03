Incêndio atinge prédio na Tijuca, Zona Norte do Rio WhatsApp O DIA: (21) 98762-8248

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 10:09 | Atualizado 24/03/2021 10:33

Rio - Um incêndio atingiu um prédio de seis andares na Rua Ibituruna, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi na cobertura do edifício. Os agentes foram acionados às 9h34 e atuaram no local.

De acordo com relatos de moradores da região, o incêndio seria em um prédio abandonado.

Às 10h07, os bombeiros conseguiram conter o fogo e realizavam o rescaldo. Não houve vítimas.