Parte do teto de estação do BRT desaba em Campo Grande Reprodução / Redes sociais

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 13:12

Rio - Parte do teto da estação do BRT desabou, na manhã desta quarta-feira, na Rua Gramado, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 11h54.

Ainda segundo os bombeiros, não houve vítimas.

Procurada pelo DIA, o BRT ainda não se manifestou.