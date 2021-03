Material apreendido Reprodução/Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:10 | Atualizado 24/03/2021 15:13

Rio - Uma ação do Grupamento de Intervenção Tática da CPP na Comunidade do São João, na Zona Norte do Rio, resultou na prisão de dois suspeitos, na manhã desta quarta-feira. Segundo a PM, uma pistola, um rádio comunicador e drogas foram apreendidas.

A ação aconteceu durante policiamento na área de atuação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João. Os presos e o material apreendido foram levados para a 19ªDP (Tijuca).

Publicidade