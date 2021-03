A polícia encontrou 74 pinos de cocaína com o traficante PMERJ / Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:42

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, na manhã desta quarta-feira, um homem identificado como Roberto Alexandre Lopes, de 27 anos, na Rua Augusto Gomes da Silva, no Engenho do Mato, em Niterói. De acordo com agentes, equipes receberam uma denúncia do Disque-Denúncia sobre tráfico de drogas na região e foram até o local.

Chegando lá, os policiais encontraram Roberto com 74 pinos de cocaína. O criminoso foi preso e encaminhado a 76ª DP (Centro), onde responderá pelo crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes encontrados foram apreendidos.

