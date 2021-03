Complexo Olímpico de Duque de Caxias Divulgação

Publicado 24/03/2021 15:48 | Atualizado 24/03/2021 15:49

Rio - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, ofereceu, nesta terça-feira (23), à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), todo o complexo da Vila Olímpica para jogos oficiais do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca.



Com as medidas restritivas adotadas devido a pandemia do novo coronavírus na Capital, e a possibilidade de suspensão dos jogos no Rio de Janeiro, o prefeito colocou à disposição da CBF e de federações esportivas o complexo da Vila Olímpica para que os campeonatos em andamento não sejam interrompidos.



Reformada no ano passado, a Vila Olímpica conta com o maior campo de futebol de grama sintética do Brasil, feito em padrões oficiais, pista de atletismo, ginásio poliesportivo, além de quadras externas de tênis, vôlei e basquete, academia de ginástica e iluminação para competições noturnas.



Volta Redonda aceita jogos do Paulistão por doação de respiradores



O município de Volta Redonda aceitou receber duas partidas do Campeonato Paulista , no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, após negociações com a Federação Paulista de Futebol e a doação de aparelhos para a criação de 10 leitos de UTI no município. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

A decisão, no entanto, não contempla os jogos da Copa do Brasil. Depois da confirmação da CBF que Volta Redonda seria palco de três jogos da Copa do Brasil, a Prefeitura declarou que não receberá jogos da competição. O motivo do cancelamento das partidas é a necessidade de reduzir a circulação de pessoas na cidade durante o período da pandemia. Atualmente, de acordo com o último boletim epidemiológico, o município tem 506 mortes registradas, 21.480 casos confirmados e 2.845 pessoas em isolamento domiciliar.