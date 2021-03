Campanha do Governo estadual, publicada na edição de hoje do D.O., incentiva turismo no Rio de Janeiro Reprodução

Publicado 24/03/2021 16:38

Rio - O Governo do Rio de Janeiro publicou, nesta quarta-feira (24), em edição extra do Diário Oficial (D.O.), um anúncio que incentiva viagens para cidades fluminenses. A peça foi publicada dois dias antes do início do feriado de 10 dias implementado para conter a disseminação do coronavírus no estado

A campanha "Turismo Consciente", da Secretaria de Estado de Turismo, convida o público a viajar para os municípios do Rio de Janeiro. Porém, cidades tradicionalmente turísticas, como Rio das Ostras, Saquarema e Petrópolis, adotaram barreiras sanitárias para conter o fluxo de visitantes . As prefeituras de cada cidade também estão implementando medidas restritivas mais rígidas para combater a pandemia.

A assessoria do Governo do estado informou que a publicação do anúncio no Diário Oficial desta quarta-feira foi resultado de uma falha técnica na Imprensa Oficial. A campanha foi criada no mês de setembro e originalmente divulgada entre outubro e novembro. A imagem publicitária já foi removida da versão digital do D.O.

Pontos turísticos do Rio de Janeiro suspendem atividades durante o feriado

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que as medidas restritivas começam a valer nesta sexta-feira (26) e vão até 4 de abril. O funcionamento de museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de espetáculo e salas de apresentação, parques de diversões e circos fica proibido. Os serviços de alimentação das redes de hotelaria e hospedagem só podem funcionar para os hóspedes.

As cachoeiras e trilhas podem estar abertas, mas não poderá haver concentração e aglomeração. Outras atividades devem funcionar considerando o nível de alerta de risco muito alto para todo o território do município.