Publicado 24/03/2021 17:33 | Atualizado 24/03/2021 17:47

Rio - Policiais da 28ª DP (Praça Seca) indiciaram dois técnicos da Light por constrangimento ilegal e denunciação caluniosa. Segundo investigação, eles teriam fraudado uma fiscalização em uma academia em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, e alegado que havia suposto crime de furto de energia no medidor do estabelecimento.

Segundo a Polícia Civil, os funcionários teriam dito ao consumidor que existia um problema no medidor e que poderiam "resolver" a situação. Após a perícia técnica no estabelecimento, foi constatado que o furto de energia se tratava do rompimento de um cabo elétrico, que causaria a redução no consumo de luz.

Os agentes identificaram, também, outras ocorrências semelhantes na capital do Rio e em municípios da Baixada Fluminense, onde os mesmos técnicos estavam envolvidos.

Contra os indiciados foram expedidas medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo; proibição de fiscalizações ou ações semelhantes contra qualquer consumidor da concessionária; proibição de manter contato com testemunhas e vítimas, em especial a proprietária da academia onde eles realizaram o golpe.

Em nota, a Light informou que "toda a documentação solicitada pela Delegacia tem sido disponibilizada e os documentos que estão faltando serão enviados com a devida urgência, a fim de dar andamento ao processo". Sobre o indiciamento dos técnicos, a empresa informou que não foi notificada sobre o caso ainda.