Operação Segurança Presente amplia base em São Gonçalo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 17:46

Rio - A Operação Segurança Presente inaugurou, nesta quarta-feira (23), novas instalações no município de São Gonçalo. Com a ampliação da base, a cidade contará com mais viaturas e motocicletas atuando, principalmente, em áreas urbanas de grande movimentação e onde há concentração de estabelecimentos comerciais. O horário de policiamento também foi estendido, sendo, agora, das 5h às 23h.

Segundo o governo do estado do Rio, desde a sua implantação, em janeiro do ano passado, o São Gonçalo Presente conseguiu a redução de 80% nos roubos de veículos e 65% nos roubos a pedestres, além da diminuição de 81% nos roubos a estabelecimentos comerciais na região.

"São Gonçalo precisava mesmo desse choque de ordem. Agora vai melhorar", acredita o produtor musical Carlos Alexandre Queiroz, de 54 anos, morador de São Gonçalo. "Acredito que o Segurança Presente vai dar bons resultados aqui, como vem dando em outros lugares", avalia Carlos.

Sob o olhar do agente do Segurança Presente Silva Pereira, de 37 anos, as expectativas do programa são as melhores. "Nós somos usuários do nosso serviço também. Então, nada melhor do que fazer o melhor para a nossa população", afirma o agente. A Operação Segurança Presente conta, atualmente, com 30 bases no estado do Rio de Janeiro.