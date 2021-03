O Hospital Popular de Medicina Veterinária vai inaugurar mais duas unidades na Zona Oeste do Rio: Senador Camará e Praça Seca REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO HPMV

Publicado 24/03/2021 18:52

Rio - Presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, vereador Luiz Carlos Ramos Filho (PMN), critica decisão da Prefeitura do Rio de suspender atendimento médico veterinário gratuito. Até o momento, serviço está suspenso da próxima sexta-feira até o dia 5 de abril, período das medidas restritivas no Rio para o combate à covid-19.

“Não é justo que a prefeitura suspenda um serviço que é essencial, o tratamento médico aos animais. Não falo de cirurgias eletivas, mas o atendimento emergencial não pode ser suspenso”, afirmou Ramos Filho.

O vereador prometeu se encontrar com o prefeito Eduardo Paes (DEM) para tentar mudar a decisão. AS unidades particulares de veterinária poderão funcionar neste período. “E se o animal de uma pessoa de baixa renda precisar de atendimento? Se precisar de uma cesariana, que custa R$ 1.800? E se precisar de uma amputação de membro, que não sai a menos de mil reais? Então durante o 'lockdown', animal de pobre não pode passar mal”, questionou.