Quarteto foi preso e encaminhado a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA)

Publicado 24/03/2021 20:22

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), prenderam, nesta quarta-feira, uma quadrilha que se preparava para praticar um roubo a um templo religioso no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. Quatro homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com as investigações, os bandidos pertencem a uma facção criminosa que atua na comunidade do Parque Arará, em Benfica, também na Zona Norte. Agentes da polícia disseram que todos os presos possuem anotações criminais. Um deles tinha mandado de prisão pendente por roubo de residência.

O quarteto foi encaminhado para a delegacia que investiga o caso, onde responderá pelos crimes.