Rio - Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam, nesta quarta-feira, um homem de 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 15 anos, e uma garota, de 16, suspeitos de roubar motoristas de transporte de aplicativo nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Eles não tiveram o nome divulgado.

De acordo com agentes, durante a ação, policiais apreenderam uma pistola falsa e o telefone celular de uma das vítimas.

Segundo as investigações, o trio participou de um assalto no último domingo (21), após uma corrida de aplicativo iniciada em Magé, na Baixada Fluminense, com destino a Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Depois de chegar ao destino, os criminosos anunciaram o roubo. Além de levarem os bens da vítima, os criminosos realizaram compras com o cartão de crédito do motorista.

As investigações continuam para identificar outros integrantes do bando.