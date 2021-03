Bangu Shopping é um dos estabelecimentos que participam da arrecadação de tampinhas e lacres de lata DIVULGAÇÃO

Shoppings da Zona Oeste do Rio se uniram mais uma vez para uma campanha que une sustentabilidade e ação social. Os empreendimentos vão arrecadar tampinhas de garrafas pet e lacres de latas de bebidas que serão revertidos em doações. Bangu Shopping, Via Parque, Recreio Shopping e Passeio Shopping serão pontos de coleta e, periodicamente, irão entregar as tampinhas arrecadadas direto aos projetos sociais apoiados pela iniciativa.

No Bangu Shopping, as doações podem ser depositadas no painel interativo da campanha, localizado à direita da entrada da Portaria 1, acesso pela Rua da Feira. No Via Parque, na Barra da Tijuca, o coletor ficará no SAC. No Passeio Shopping, em Campo Grande, no 1º piso. Os itens arrecadados nos três empreendimentos serão encaminhados para a instituição Rio Eco Pets, onde as tampinhas serão revertidas em tratamento e rações para animais abandonados.

Já o Recreio Shopping irá arrecadar doações destinadas à Ação Social Recreio, onde as tampinhas e lacres de latinhas serão revertidas em cadeiras de rodas para pessoas portadoras de necessidades especiais em situação de vulnerabilidade.

Para Ana Paula Niemeyer, responsável pelo marketing da Aliansce Sonae, empresa que controla os estabelecimentos comerciais, esta é uma importante iniciativa.

"Em um mesmo projeto temos a oportunidade de ajudar pessoas com deficiência, animais abandonados e contribuir com a causa sustentável, dando um destino adequado às tampinhas plásticas através das instituições parceiras. Nossos shoppings são mais do que espaços para compras, conveniência e entretenimento, temos o compromisso de atuarmos como importantes centros para o desenvolvimento local", comenta.