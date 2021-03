Prefeitura do Rio anuncia auxílio financeiro de R$ 100 milhões a 900 mil cariocas Beatriz Perez / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 17:12

Rio - A Prefeitura do Rio pediu, nesta sexta-feira, para que empresários façam doações para aumentar o alcance do Auxílio Carioca. O programa é um conjunto de medidas da gestão municipal, que irá repassar R$ 100 milhões para cerca de 900 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"O povo brasileiro é conhecido pela sua preocupação e amor ao próximo. Precisamos do apoio daquelas pessoas que têm condições de ajudar para superar essa grave crise social. A hora é essa", afirmou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões.

Famílias inseridas no Cartão Família Carioca, alunos da rede municipal, ambulantes e famílias mapeadas no CadÚnico que não recebem de outros programas sociais fazem parte dos beneficiários do programa. Para contribuir, é possível fazer uma transferência para uma conta aberta que arrecada dinheiro para o fundo no Banco do Brasil:



Banco do Brasil

Nome: Auxílio Carioca

Agência: 2234-9

Conta Corrente: 295.839-2

CNPJ: 42.498.733/0001.48.