Rio de Janeiro

Em conversa interceptada, irmã de Adriano da Nóbrega revela que ex-capitão era 'bicheiro'

Segundo investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o dinheiro obtido com pontos de máquinas caça-níquel era revertido para investimentos em terras, gado e cavalos

Publicado 27/03/2021 13:03 | Atualizado há 56 minutos