Atendimento em unidades de Saúde. Na foto, o senhor, Ivo Perfeito de Almeida, na UPA que fica ao lado do Hospital Moacir do Carmo, em Caxias. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 27/03/2021 15:42 | Atualizado 27/03/2021 19:38





Na manhã deste sábado, o aposentado Ivo Perfeito de Almeida, de 63 anos, que mora no bairro Parque Suécia, procurou a UPA alegando sentir com falta de ar, febre, falta de apetite e alteração na urina. Ele conta que acha que os sintomas podem ser de coronavírus, mas que o teste não foi realizado no local, e que foi diagnosticado apenas com infecção urinária e recebeu alta.



"Eu estou sofrendo muito, não aguento mais de dor, e não resolvem nada. Aqui eles não estão fazendo teste de Covid, mas disseram que estou com infecção urinária, me botaram no soro e me mandaram para casa. Tenho medo de morrer em casa sozinho", desabafou, com dificuldades de falar e tossindo. Rio - O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi apontado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio, na sexta-feira, como um dos que apresentam risco muito alto de contaminação pelo vírus da Covid-19. No entanto, mesmo vivendo em um momento crítico, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr do Carmo, localizada na cidade, não estaria oferecendo um bom atendimento, segundo os moradores da região que estão buscando socorro na unidade de saúde.Na manhã deste sábado, o aposentado Ivo Perfeito de Almeida, de 63 anos, que mora no bairro Parque Suécia, procurou a UPA alegando sentir com falta de ar, febre, falta de apetite e alteração na urina. Ele conta que acha que os sintomas podem ser de coronavírus, mas que o teste não foi realizado no local, e que foi diagnosticado apenas com infecção urinária e recebeu alta."Eu estou sofrendo muito, não aguento mais de dor, e não resolvem nada. Aqui eles não estão fazendo teste de Covid, mas disseram que estou com infecção urinária, me botaram no soro e me mandaram para casa. Tenho medo de morrer em casa sozinho", desabafou, com dificuldades de falar e tossindo.

Galeria de Fotos Atendimento em unidades de Saúde. Na foto, o senhor, Ivo Perfeito de Almeida, na UPA que fica ao lado do Hospital Moacir do Carmo, em Caxias. Estefan Radovicz / Agencia O Dia Atendimento em unidades de Saúde. Na foto, o senhor, Ivo Perfeito de Almeida, na UPA que fica ao lado do Hospital Moacir do Carmo, em Caxias. Estefan Radovicz / Agencia O Dia Atendimento em unidades de Saúde. Na foto, o senhor, Ivo Perfeito de Almeida, na UPA que fica ao lado do Hospital Moacir do Carmo, em Caxias. Estefan Radovicz / Agencia O Dia Atendimento em unidades de Saúde. Na foto, a senhora,Marta Silvania de Almeida, na UPA que fica ao lado do Hospital Moacir do Carmo, em Caxias. Estefan Radovicz / Agencia O Dia Atendimento em unidades de Saúde. Na foto,a UPA que fica ao lado do Hospital Moacir do Carmo, em Caxias. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Ivo foi socorrido pela cunhada, Martha Silvania de Almeida, 65, que mora no mesmo quintal, e por um dos filhos.



"A gente quer um tratamento para ele. Disseram que está com infecção, mas não tem médico para cuidar. Trouxe ele, quase morrendo. Ele tomou um soro e já deram alta para ele. A primeira coisa que perguntei quando cheguei era se tinha teste de Covid, mas eles disseram que não tem. Tenho medo dele chegar em casa e ele piorar", falou Martha.



Jovem socorreu a mãe para UPA, mas foi embora depois de três horas sem atendimento



Na noite da última quarta, Ana Cristina Silva, de 31 anos, levou sua mãe, Maria Augusta da Silva para a UPA Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, por ela apresentar sintomas de coronavírus. A jovem conta que a mãe tinha dificuldade para respirar e sentia fortes dores nas costas, mas que depois de mais de três horas sem atendimento, acabou indo embora.



"Chegamos aqui às 22h, mas fomos embora às 1h, porque ela não tinha sido atendida. Ela só entrou, fez ficha, mas não recebeu nenhum atendimento médico. O atendimento foi péssimo, na verdade nem teve, né? Tinha aqui nesse dia uma mulher passando mal e eles só a socorreram quando ela desmaiou. Na quinta-feira fomos num Posto de Saúde em Xerém, e lá o médico falou que ela realmente estava com os sintomas de Covid", narrou.



Na manhã deste sábado, Ana Cristina voltou a unidade de saúde para socorrer seu pai, Francisco do Nascimento, de 82 anos, que também está com suspeita de coronavírus, segundo ela. Até o início da tarde, o idoso ainda estava em atendimento. Ivo foi socorrido pela cunhada, Martha Silvania de Almeida, 65, que mora no mesmo quintal, e por um dos filhos."A gente quer um tratamento para ele. Disseram que está com infecção, mas não tem médico para cuidar. Trouxe ele, quase morrendo. Ele tomou um soro e já deram alta para ele. A primeira coisa que perguntei quando cheguei era se tinha teste de Covid, mas eles disseram que não tem. Tenho medo dele chegar em casa e ele piorar", falou Martha.Na noite da última quarta, Ana Cristina Silva, de 31 anos, levou sua mãe, Maria Augusta da Silva para a UPA Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, por ela apresentar sintomas de coronavírus. A jovem conta que a mãe tinha dificuldade para respirar e sentia fortes dores nas costas, mas que depois de mais de três horas sem atendimento, acabou indo embora."Chegamos aqui às 22h, mas fomos embora às 1h, porque ela não tinha sido atendida. Ela só entrou, fez ficha, mas não recebeu nenhum atendimento médico. O atendimento foi péssimo, na verdade nem teve, né? Tinha aqui nesse dia uma mulher passando mal e eles só a socorreram quando ela desmaiou. Na quinta-feira fomos num Posto de Saúde em Xerém, e lá o médico falou que ela realmente estava com os sintomas de Covid", narrou.Na manhã deste sábado, Ana Cristina voltou a unidade de saúde para socorrer seu pai, Francisco do Nascimento, de 82 anos, que também está com suspeita de coronavírus, segundo ela. Até o início da tarde, o idoso ainda estava em atendimento.

Publicidade

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias confirmou que UPA Beira Mar "registra neste momento um aumento de demanda, como vem acontecendo em todas as unidades de saúde do Estado", e afirmou que a demanda na unidade "hoje é composta em sua maioria, por pacientes suspeitos de Covid-19, que vêm de vários municípios da Baixada Fluminense e também do Rio".

Confira a nota completa:

Publicidade

"Sobre os testes de Covid-19, a direção da UPA Beira Mar esclarece que a unidade tem testes, mas que a realização desses testes seguem normas de atendimento, e que os mesmos para serem realizados devem ser prescritos por um médico, de acordo com a necessidade do ppaciente. Esclarece ainda que para realizar o teste rápido, deve-se respeitar o período de pelo menos 7 dias de sintomas, respeitando o período de janela imunológica. Caso o teste rápido não seja feito no tempo certo, o mesmo pode dar um falso resultado. Por isso é necessário ser prescrito pelo médico. A direção da unidade informa ainda que todos os pacientes que buscam atendimento passam pela triagem assim que chegam, recebendo as classificações azul, verde, amarelo e vermelho.

Os vermelhos são graves sendo o atendimento imediato. Os amarelos têm prioridade no atendimento, sendo atendidos em até 20 minutos. Os pacientes classificados como verdes e azuis, de acordo com a demanda, aguardam um pouco mais, pois já foram avaliados em triagem. Muitas vezes os pacientes não entendem essa classificação, que é realizada em todas as unidades de pronto atendimento SUS, como forma de garantir a equidade do atendimento. Em algumas situações a espera se deve a pacientes que necessitam de exames e medicação, e por isso ficam na unidade, sob supervisão médica e aguardando exames para a revisão. A alta demanda de pacientes graves acaba fazendo com que os que estão estáveis aguardem por mais tempo.

Publicidade

É importante destacar que nenhum paciente é liberado da unidade sem ser devidamente avaliado por um médico.



A Secretaria Municipal de Saúde destaca ainda que a UPA Beira Mar não é um laboratório ou centro de testagem. O que ocorre hoje é que muitos pacientes chegam a UPA, depois de terem sido atendidos e medicados em seus municípios, com um pedido para realizar o teste de Covid-19, como se a UPA fosse um centro de testagem. A SMSDC reforça que a UPA Beira Mar é uma unidade de pronto atendimento, com funcionários e profissionais de saúde trabalhando 24 horas para salvar"



UPA da Zona Norte do Rio apresentava normalidade



A cidade do Rio também figura entre municípios que apresentam estado crítico, segundo a lista divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, na última sexta-feira.



Na manhã deste sábado, a equipe do DIA foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Penha, na Zona Norte, e encontrou normalidade no serviço. Familiares de pacientes contaram que todos estavam conseguindo receber atendimento normalmente e sem grande espera.