Sem máscara, homem diz ser juiz e tenta entrar sem máscara em posto de vacinação Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 16:43 | Atualizado 27/03/2021 16:45

Rio - Alegando ser juiz, um homem sem máscara tentou entrar no Centro Municipal de Saúde Vila Canoas, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, no dia 19 deste mês. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão no posto de vacinação. O homem, que estava acompanhado de uma mulher, discutiu com os profissionais de saúde e fez xingamentos: "Chama lá (a polícia), chama lá, eu sou juiz. Chama lá, eu sou juiz, seu m…", gritou.



"Aqui está aberto para cuidar da gente, não para não cuidar da gente, tá entendendo, seu m…? Pode botar na internet", acrescentou. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea). A delegacia instaurou um termo circunstanciado para apurar a ação. Segundo a Polícia Civil, o homem foi identificado e convocado a prestar depoimento.



Publicidade

De acordo com apuração do portal G1, o homem se chama Fernando Roberto Rodrigues, é advogado e não tem qualquer vínculo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme informou a assessoria do órgão. Em entrevista ao G1, Rodrigues negou que tenha dito ser juiz e questiona a postura dos funcionários.



"Não teve nada disso. O que aconteceu foi que cheguei no posto, onde 10 pessoas estavam à toa, jogando no celular, sem querer nos atender. Eles diziam que era a hora do almoço e empurravam as pessoas para fora. Nós estamos no meio de uma pandemia. Todo mundo quer se vacinar. Não sou juiz e não dei carteirada. Sou é advogado há 40 anos”, disse ao G1.

Publicidade

O que diz a direção da unidade de saúde



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que "a direção do Centro Municipal de Saúde Vila Canoas esclarece que prestou toda a informação necessária para o casal apresentado no vídeo. A senhora, de 73 anos, se dirigiu à unidade para a vacinação na sexta-feira, mas foi informada pela equipe de saúde que não estava incluída na faixa etária em vacinação no dia".



Ainda em comunicado, a pasta disse que, no dia 19 de março, de acordo com o calendário de vacinação, deveriam ser vacinados homens com 75 anos. "A senhora insistiu e argumentou que deveria receber a vacina por não se adaptar ao uso de máscaras. É importante informar que, durante todo o momento em que estavam no local, a equipe de saúde orientou sobre a necessidade do uso de máscaras para proteção do casal e das pessoas ao redor".



"Após diversas tentativas da equipe de convencer o casal ao uso de máscaras, o senhor se negou e se dirigiu aos funcionários da unidade de saúde com insultos. A polícia foi chamada até o local e colheu o depoimento da agente comunitária de saúde. Foi feito boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado", concluiu a secretaria em nota.