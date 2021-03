Taxa de ocupação de leitos de UTI está em 92% no estado do Rio Rovena Rosa/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 16:20 | Atualizado 27/03/2021 17:42

Rio - A cidade do Rio de Janeiro registra, neste sábado (27), 687 pessoas internadas em um leito de UTI Covid na rede pública municipal. O número é o maior desde o início da pandemia. A cidade tem batido recordes diários e, ao todo, entre CTI e enfermaria, a rede tem 1.317 hospitalizados, com uma taxa de ocupação de leitos em 91%.

A parada emergencial de dez dias, decretada pela prefeitura, tem o objetivo de diminuir a taxa de internações na capital e, assim, evitar um colapso na rede. Até o domingo de Páscoa, dia 4 de abril, apenas o comércio essencial poderá abrir, e há restrições de circulação, como a proibição de permanecer na areia da praia. Neste sábado, no entanto, a reportagem do DIA flagrou descumprimentos em toda a orla da Zona Sul.

O Rio e toda a Região Metropolitana estão em 'risco muito alto' no cenário da pandemia, de acordo com o mapa da Secretaria Estadual de Saúde divulgado na última sexta-feira. Confira a evolução no número de internados em leitos de UTI nas últimas duas semanas:

12/3: 518 internados

13/3: 528 internados

14/3: 554 internados

15/3: 547 internados

16/3: 581 internados

17/3: 607 internados

18/3: 637 internados

19/3: 638 internados

20/3: 640 internados

21/3: 647 internados

22/3: 629 internados

23/3: 655 internados

24/3: 664 internados

25/3: 659 internados

26/3: 679 internados

27/3: 687 internados

"Esse é o dado preocupante (o dos leitos de UTI). São pessoas que tiveram Covid da forma grave. Este é o momento mais grave. As pessoas estão muito mais internadas de forma grave do que anteriormente, muito também porque, agora, temos leitos. Cresceu o número de leitos, mas cresceu o número de pessoas internadas. A mortalidade de um leito de CTI é de, no mínimo, 40%. Isso significa que muitas pessoas estão adoecendo, e adoecendo de forma grave", comentou Soranz na última sexta-feira, durante apresentação do novo boletim epidemiológico. O município registra, desde o início da pandemia, 222.256 casos e 20.034 óbitos.