Vídeo nas redes mostra suposto traficante correndo na Vila do João, Complexo da Maré

Rio - Um intenso tiroteio entre policiais e traficantes assusta moradores do Complexo da Maré, na tarde deste sábado (27). O confronto acontece na Vila do João e na Vila do Pinheiro. Há relatos de pessoas feridas na região.

Nas redes sociais, moradores relatam a presença do blindado da Polícia Militar. Um deles escreveu. "O f... disso tudo, ainda é dia de Feira Popular. É muita irresponsabilidade, PMERJ. Que seja apurada essa ordem para entrar e pôr a vida de muitos moradores em perigo. Informações de que tem gente baleada. Muito cuidado pela região. Outro detalhe é que é ao lado da Fiocruz".

Em nota, a Polícia Militar informou que "equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam na Comunidade Vila do João, zona norte do Rio de Janeiro. A ação visa reprimir criminosos na região. Até o momento, não há informação de prisão e apreensão. Ocorrência em andamento".

Na última sexta-feira (26), um baile marcado para a Vila do João foi cancelado, segundo organizadores, "devido aos números da Covid-19 aumentarem".