Rio tem previsão de frente fria e chuva ao longo da semana Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 11:07 | Atualizado 28/03/2021 11:43

Rio - A previsão do tempo no Rio de Janeiro, neste domingo, é de chuva para os períodos da e da noite. Segundo o Alerta Rio, a previsão para esses horários é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Em pontos isolados, as chuvas podem vir acompanhadas de raios e ventos fracos a moderados. A máxima prevista é de 34°C e a mínima de 20ºC.

Ainda segundo o Alerta Rio, um núcleo isolado de chuva se formou na região de Santa Cruz e Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, e há previsão de chuva fraca a moderada na região. Às 8h, houve registro de chuva fraca na estação Sepetiba.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Segunda-feira: devido à aproximação de uma frente fria, o tempo mudará no município do Rio. A previsão é de pancadas de chuva moderada, em pontos isolados, durante a tarde e a noite.

Máxima: 38ºC / Mínima: 21ºC

Terça-feira (30): a passagem desta frente fria manterá o tempo instável, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte, a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento forte.

Máxima: 36ºC / Mínima: 20ºC

Quarta-feira (31): com o transporte de umidade do oceano, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas estarão em declínio e poderão haver ocasionais rajadas de ventos fortes.

Máxima: 31ºC / Mínima: 18ºC



Quinta-feira (1): o transporte de umidade permanecerá influenciando o tempo no Rio e, assim, há previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada.

Máxima: 32ºC / Mínima: 17ºC