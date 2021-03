Por O Dia

Publicado 28/03/2021 12:06 | Atualizado 28/03/2021 13:18

Rio - A Prefeitura do Rio vacina contra a covid-19 idosos de 72 anos ou mais neste domingo. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inaugurou, nesta manhã, mais um um ponto de vacinação na cidade do Rio. Agora, o Jockey Club Brasileiro faz parte dos mais de 240 endereços destinados à vacinação da população do município.

"Hoje é o primeiro dia que estamos realizando a vacinação no domingo. O objetivo desta repescagem é vacinar quem, durante a semana ou no sábado, não conseguiu ir a um posto. Dependendo da demanda de hoje, passaremos a vacinar todo domingo em algum ponto da cidade - disse o secretário, que destacou, ainda, que cerca de 630 mil cariocas já receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a 10% da população".O presidente do Jockey Club Brasileiro, Raul Lima Neto, também comentou sobre a inauguração do posto. "A parceria entre o Jockey Club Brasileiro e a Prefeitura do Rio é motivo de muita felicidade, pois traz esperança neste momento difícil que estamos vivendo. Colocamos à disposição um espaço amplo para atender a população carioca, que será atendida não só pela equipe médica, mas também com funcionários voluntários do Jockey".Primeiro idoso a ser vacinado, neste domingo, Silvino Policarpo da Silva, de 72 anos, morador de Bonsucesso, que já teve covid-19, contou como foi a experiência."Quando li no jornal que teria vacinação, hoje, peguei um táxi e vim. Estava muito ansioso para tomar a vacina, pois já tive a doença e fiquei internado por seis dias. Agora, também tenho a esperança de voltar a trabalhar presencialmente", finalizou.Nesta segunda-feira (29), seguindo o calendário de vacinação, a imunização será destinada a homens e mulheres, de 71 anos . Mulheres serão vacinadas na parte da manhã, de 8h às 13h e homens serão imunizados na parte da tarde, de 13h às 17h. Amanhã, a Secretaria Municipal de Saúde também inaugura outro ponto de vacinação, o Hotel Fairmont Copacabana, na Zona Sul.