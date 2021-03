Os PMs apreenderam três fuzis e uma espingarda calibre 12 com os suspeitos Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 28/03/2021 12:04

Rio - Quatro suspeitos morreram durante uma troca de tiros com policiais do 14º BPM (Bangu), no final da noite de sábado, na comunidade do 48, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Na ação, os PMs apreenderam quatro armas de grosso calibre.

De acordo com a corporação, o Setor de Inteligência do batalhão identificou uma possível guerra entre traficantes de facções rivais. De acordo com as informações, durante a noite, haveria uma disputa territorial, na comunidade do 48.

Os PMs se dirigiram até o local e ao perceberem a movimentação de dois carros em atividade suspeita, tentaram realizar abordagem, mas os ocupantes dos veículos atiraram contra os agentes, segundo a Polícia Militar. Houve um intenso confronto e um dos grupos conseguiram escapar.

Em seguida, o segundo veículo foi encontrado, na Rua Tibagi. Os militares encontraram os quatro ocupantes baleados e fortemente armados. Com eles, foram apreendidos três fuzis, uma espingarda calibre 12 e munições.

O grupo foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde não resistiram ao ferimentos. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).