Por O Dia

Publicado 28/03/2021 12:52

Rio - Um tiroteio entre policiais militares e criminosos assustou motoristas que passavam pela rodovia BR-101, na altura do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã deste domingo (28). O confronto teve reflexos no trânsito e a via chegou a ficar parada.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões) passavam pela BR-101, na altura do km 309, quando foram atacados a tiros por criminosos. Houve revide, e viaturas do 7º BPM (São Gonçalo) precisaram ir até o local para dar apoio. Não há, até o momento, balanço de feridos, mortos ou apreensões.

PMs são atacados a tiros na BR 101, altura do complexo do Salgueiro pic.twitter.com/jQYUGaoMIo — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) March 28, 2021

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tiroteio ocorreu por volta das 10h e a via ficou fechada até 10h40, quando o trânsito voltou a ser liberado.