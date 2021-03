Comlurb e Subprefeituras iniciaram ciclo de sanitização em comunidades para reduzir impactos do coronavírus Comlurb

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 18:42

Rio - A Comlurb vai promover nesta segunda-feira (29), em parceria com as Subprefeituras, operação de sanitização para reduzir os riscos de contágio pelo coronavírus nas comunidades do Borel e Complexo do Alemão, na Zona Norte, e Aço e Rollas, na Zona Oeste. Segundo a Comlurb, o serviço de sanitização é realizado com uma solução de hipoclorito e detergente, e nas partes mais estreitas das comunidades, como becos e vielas, os garis usam um pulverizador costal.



Os trabalhos serão realizados por 24 garis, com o apoio de três pipas d'água, oito pulverizadores e uma varredeira. As vias também vão receber lavagem com água de reuso. O primeiro ciclo de trabalho de sanitizações nas comunidades teve início na sexta-feira (26) e irá alcançar, até o dia 3 de abril, 32 comunidades, de todas as regiões da cidade.

Ainda segundo a Comlurb, o serviço está sendo realizado nesse período de recesso sanitário, determinado pela Prefeitura, em decreto, justamente porque haverá menor circulação de pessoas nas ruas, tornando mais eficaz o combate ao contágio pela Covid-19. As Subprefeituras indicaram as localidades com base em estudos técnicos que apontaram os pontos com maior risco de contágio pelo coronavírus.