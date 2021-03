Rio - 18/03/2020 - Comando Militar do Leste. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DIA Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 28/03/2021 19:30 | Atualizado 28/03/2021 19:40

Rio - O Ministério da Defesa recebeu um pedido da Prefeitura do Rio para que parte do contingente das Forças Armadas ajude na campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital. As duas partes alinham a estratégia, e segundo o ministério, o Comando Conjunto Leste "já iniciou a coordenação para viabilizar o apoio".

As Forças Armadas já reforçam a linha de frente da imunização em outros estados. No Rio Grande do Sul, militares do Exército auxiliam na aplicação da vacina. Existe a possibilidade de que, no Rio, além da aplicação das doses, quartéis também sejam utilizados como postos de vacinação, assim como acontece com os quartéis do Corpo de Bombeiros no Humaitá, Copacabana, Vila Isabel e Barra da Tijuca

As Forças Armadas também têm participado da entrega de vacinas em locais de difícil acesso, como comunidades indígenas. Segundo o Ministério da Defesa, "até 26 de março, mais de 160 mil doses foram aplicadas com o apoio das Forças Armadas".

"Vou fazer contato com o ministro da Defesa para ter as Forças Armadas disponibilizando ajuda, para que a gente aplique mais vacinas em mais locais. A vacina está começando a acelerar. Estamos no dia 26 de março. Pode ser que em menos de um mês, o tal do IFA (ingrediente farmacêutico para produzir o imunizante) chegando, em menos de 30 dias estaremos com todo mundo com mais de 60 anos vacinados. Estou especulando, ainda não há calendário, mas pode ser que até meados de abril a gente tenha todo mundo na faixa de maior risco vacinado", afirmou Paes.

Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que "há mais de um ano, em estreita coordenação com o Ministério da Saúde e com os governos estaduais e municipais", "vem trabalhando para assegurar o mais rápido e adequado apoio às necessidades identificadas pelas autoridades sanitárias. O MD ressalta que as Forças Armadas permanecem prontas para prestar apoio, caso necessário, e atender todas as demandas apresentadas, no limite de suas capacidades".