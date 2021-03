No Terminal de Madureira, do BRT Rio, houve registro de longas filas na espera pelo transporte Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 11:38 | Atualizado 29/03/2021 14:29

Rio - Nem mesmo o decreto sanitário que estendeu o feriado por dez dias e adotou medidas mais restritivas, para tentar diminuir a propagação do novo coronavírus e evitar um colapso na saúde, Rio e Niterói registraram aglomerações nos terminais rodoviários e nas principais estações do BRT, no caso da capital.

Na manhã desta segunda-feira (29), quarto dia de decreto, passageiros do transporte público reclamavam da demora dos ônibus que saíam da Zona Oeste e seguiam para a Região Central. Houve registro de ônibus circulando na cidade com a capacidade acima do limite.

Publicidade

No BRT, o usuário do transporte reclamava das longas filas que se formavam nas estações. No Terminal de Madureira, na Zona Norte, o tempo de espera chegou a ser mais de 30 minutos, segundo reclamavam os passageiros. Os poucos ônibus que chegavam saíam do terminal lotados.

Nesta terça-feira (30) irá completar a primeira semana de intervenção da Prefeitura do Rio no BRT.

Publicidade

AGLOMERAÇÃO EM NITERÓI

Na cidade vizinha, Niterói, que também adotou as mesma medidas que a capital, a imagem era semelhante. No Terminal Rodoviário Presidente João Goulart houve reclamação da demora dos ônibus. Por conta dos atrasos, houve aglomeração e longas filas.

Publicidade

O QUE DIZEM OS ÓRGÃOS

O DIA fez contato com as prefeituras do Rio e Niterói, além da Rio Ônibus, concessionária que administra o transporte público regular na capital. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes disse ter mantido o mesmo planejamento operacional da frota do BRT dos dias úteis. Confira a íntegra:

Publicidade

"A equipe de intervenção do BRT, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, informa que manteve nesta segunda-feira, 29, no horário de pico da manhã, o mesmo planejamento operacional da frota de articulados dos dias úteis, apesar das medidas restritivas de proteção à vida em vigor no município para combater o coronavírus.



A operação da frota dos articulados continuou com o reforço de ônibus comuns, que fazem a linha eventual no trajeto entre Santa Cruz e Alvorada nos horários de pico, das 4h às 8h, com paradas para embarque nas estações General Olímpio, Gastão Rangel, Cajueiros, Curral Falso, Santa Veridiana e Vendas de Varanda, no corredor Transoeste.



Pela manhã, 138 articulados foram liberados para a operação no sistema. No entanto, 15 apresentaram problemas mecânicos, o que acabou por interferir no planejamento e aumentou os intervalos. Mas é importante destacar que o número de quebras dos ônibus cai a cada dia.



O principal problema atualmente é o estado extremamente precário da frota. Demais alterações ou medidas serão divulgadas à medida em que forem implementadas. O planejamento e a operação do sistema estão em contínua avaliação. Cabe ressaltar, ainda, que já foi verificada uma demanda menor por parte dos passageiros nesta segunda-feira.



A equipe da intervenção segue com o trabalho emergencial de aquisição de peças para o conserto dos veículos articulados que tenham condições de voltar a circular em menos tempo. E, em parceria com o Centro de Operações Rio (COR), implementa ferramentas de gestão de informações no Centro de Controle de Operações do BRT-Rio, para melhor nortear o planejamento e os resultados da operação do sistema."

Já a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói informou que está operando com a frota total de dias normais. Confira íntegra:

Publicidade

"A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói informa que as linhas municipais estão operando com a frota total de dias úteis normais, sem redução do número de ônibus por conta do período emergencial iniciado na última sexta-feira. Os fiscais de transporte constataram redução de frota de ônibus intermunicipais, o que provocou uma concentração atípica de passageiros no Terminal Rodoviário João Goulart no horário da manhã.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, telefonou para o presidente do Detro, Cleber Ribeiro Afonso, e ficou agendada na tarde desta segunda-feira (29) uma reunião entre áreas operacionais da Prefeitura de Niterói e do Governo do Estado para decidir sobre os procedimentos a serem adotados para solucionar o problema já a partir de amanhã. A Prefeitura de Niterói vai pedir ao Detro que os ônibus intermunicipais funcionem com tabela de dia útil entre 6h e 9h para evitar a sobrecarga no sistema municipal de ônibus da cidade. No momento a circulação é tranquila no sistema de transporte de Niterói.



As medidas adotadas pela Prefeitura de Niterói já reduziram os problemas verificados na última sexta-feira, mas novos ajustes ainda serão realizados no período entre 6h30 e 7h30. Muitos passageiros também vêm de cidades sem restrição de circulação e, com isso, acabam gerando problemas de integração e sobrecarga no sistema municipal."