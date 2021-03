Passageiros em caminhão de entulho depois de pane em BRT Reprodução/TV

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 08:49

Rio - Passageiros de um BRT pegaram carona em um caminhão de entulho depois que um articulado apresentou uma pane na estação do Mato Alto, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. Quem estava no veículo se assustou com a fumaça e desembarcou às presas. O consórcio informou que todos foram orientados a embarcar nos BRTs que passavam no sentido Santa Cruz.

Ainda segundo o BRT, será apurado se o coletivo já deixou o terminal Alvorada com problemas, pois a determinação é de que, em caso de defeito, o veículo não saia da garagem ou do terminal. Este não é a primeira vez que passageiros pegam caronas com outros veículos por conta de problemas com os articulados. No último dia 16 de março, um dos coletivos enguiçou em Guaratiba, também na Zona Oeste e os passageiros pegaram carona em um caminhão Guincho.

De acordo com a com a equipe de intervenção do BRT, o principal problema atualmente é o estado extremamente precário da frota. A quebra de articulados interfere no planejamento e aumenta os intervalos. Ainda segundo o comitê de intervenção, somente na manhã desta segunda, por exemplo, 15 BRTs saíram de operação por causa de problemas mecânicos.

Vandalismo

Durante a madrugada desta terça-feira, quatro ônibus foram vandalizados e não puderam retornar para as ruas. De acordo com o BRT, os articulados tiveram os vidros apedrejados e cabos elétricos furtados na estação RioCentro, na Zona Oeste do Rio. Nesta terça-feira, circulam 134 articulados pela cidade.

Intervenção

Segundo a equipe de intervenção do BRT, o mesmo planejamento operacional da frota de articulados dos dias úteis, será mantido apesar das medidas restritivas em vigor no município para combater o coronavírus.

O reforço da frota de articulados continua, com a utilização de ônibus comuns, que fazem a linha eventual no trajeto entre Santa Cruz e Alvorada nos horários de pico, das 4h às 8h, com paradas para embarque nas estações General Olímpio, Gastão Rangel, Cajueiros, Curral Falso, Santa Veridiana e Vendas de Varanda. O objetivo é a redução do número de passageiros que embarcam no BRT nessas estações.



No sentido inverso, os veículos da linha eventual farão o trajeto Alvorada/Santa Cruz, no horário entre 16h e 20h, com o desembarque de passageiros a partir da Estação Vendas de Varanda, com paradas também nas estações Santa Veridiana, Curral Falso, Cajueiros, Gastão Rangel e General Olímpio.



Ainda segundo a equipe de intervenção, o planejamento e a operação do sistema estão em contínua avaliação e que foi verificada uma demanda menor por parte dos passageiros nesta segunda-feira.