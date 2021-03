A ação é realizada por profissionais das Forças Armadas em parceria com a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado. Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 12:03

Rio - As paradas de grande fluxo do VLT passaram por processo de desinfecção na manhã desta terça-feira (30) no Centro do Rio. A ação aconteceu nas paradas Cristiano Ottoni-Pequena África, Candelária, Colombo, Sete de Setembro, Carioca e Cinelândia.

A ação é realizada por profissionais das Forças Armadas em parceria com a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado e é apoiada por técnicos da concessionária. O objetivo é impedir a proliferação da Covid-19 por meio da aplicação de uma solução de limpeza nos bancos, vidros, terminais de compra e recarga e outros espaços compartilhados.

“O VLT transporta milhares de pessoas todos os dias e sabemos que esse tipo de ação contribui para preservar vidas. Seguiremos trabalhando internamente e buscando as parcerias externas que reforcem a segurança para quem utiliza o sistema”, avalia o diretor de Operações do VLT Carioca, Paulo Ferreira.

Segundo a concessionária, além da manutenção e limpeza diária de trens e paradas, o VLT mantém uma rotina de higienização das composições ao fim de cada trajeto, priorizando áreas de contato como barras de apoio e botão de acionamento das portas.