Camelôs na Estrada do Portela, em Madureira, Zona Norte do Rio

30/03/2021

Rio - Apesar da proibição da Prefeitura do Rio, camelôs foram flagrados pela equipe O DIA em Madureira, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (30), desrespeitando o decreto municipal de contenção da covid-19, que está em vigor até o próximo domingo (4). O movimento nas ruas do bairro estava tranquilo e com poucas pessoas circulando. Diferente dos camelôs, a maioria das lojas está seguindo as normas do decreto.

Mesmo com a pouca movimentação de pessoas nas ruas, os ambulantes estavam vendendo frutas, água, roupas e até máscaras de proteção contra a covid-19 na Estrada do Portela e na Avenida Edgar Romero, próximo ao Mercadão de Madureira.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop-Rio) informou que o comboio do órgão está realizando, nesta terça-feira, uma operação de ordenamento no bairro, dentro do decreto vigente.

Comboio da Seop fazendo operação de ordenamento em Madureira.

Desrespeito ao decreto municipal na Zona Oeste

O DIA percorreu, na manhã da última segunda-feira (29), os centros comerciais da Zona Oeste e flagrou A reportagempercorreu, na manhã da última segunda-feira (29), os centros comerciais da Zona Oeste e flagrou grande movimentação de pedestres, vendedores ambulantes e algumas lojas descumprindo as novas medidas restritivas para combater o avanço da covid-19

Alguns vendedores ambulantes, que também estão proibidos de trabalhar, esticaram suas lonas no calçadão de Bangu, e reclamaram que eles têm contas a pagar e por isso precisam trabalhar para sobreviverem.

Já no calçadão de Campo Grande foi registrado um grande movimento de pessoas, algumas sem máscara de proteção, circulando pelas ruas. A maioria das lojas estão fechadas e as que estão abertas estão sendo fiscalizadas pela Seop.

Circulação de pessoas durante o feriadão

Segundo levantamento do Centro de Operações do Rio (COR), nesta segunda-feira, foi registrado uma redução de 83% no trânsito do município. O comparativo foi feito com a média das três segundas anteriores. O horário de maior redução do trânsito foi às 7 horas, que teve um congestionamento 93% menor que o normal.