Van da Prefeitura do Rio é recuperada em Bangu Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:58 | Atualizado 30/03/2021 18:15

Rio - Policiais da Operação Bangu Presente recuperaram uma van da Prefeitura do Rio que havia sido roubada na Rua Silva Cardoso, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (30). Policiais militares foram acionados e, ao chegarem no local, fizeram um cerco na região e localizaram o veículo com dois suspeitos.



Arma apreendida com suspeito Divulgação

Um dos criminosos foi preso com uma arma e o outro conseguiu fugir. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).

Operação Bangu Presente vai completar dois anos

De acordo com informações do governo estadual, a operação conta com 60 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis egressos das Forças Armadas, além de dois assistentes sociais que fazem atendimentos na base. A Operação Segurança Presente chegou em 2019 em Bangu, na Zona Oeste da cidade. A Operação funciona, diariamente, das 8h às 20h, e atua no centro comercial do bairro localizado na Avenida Cônego de Vasconcelos (Calçadão de Bangu). A base, foi a décima terceira do programa e fica instalada na mesma avenida, na esquina da Rua Professor Clemente Ferreira.De acordo com informações do governo estadual, a operação conta com 60 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis egressos das Forças Armadas, além de dois assistentes sociais que fazem atendimentos na base.