Frente fria se aproxima do Rio Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:32

Rio - A previsão do tempo no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, é de chuva durante a noite. Segundo o Alerta Rio, a previsão para esse horário é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Devido à frente fria que se aproxima, as chuvas podem vir acompanhadas de raios e ventos moderados a fortes. A máxima prevista é de 28°C e a mínima de 18ºC.

Já chove na Zona Oeste, e chuva avança em direção a região do Recreio/Barra da Tijuca. O núcleo de chuva intensa que atua sobre Sepetiba segue para o oceano. Foi registrada chuva fraca nas regiões Jacarepaguá/Cidade de Deus, Barra/Riocentro e Grota Funda, além da Ilha do Governador e Santa Cruz.

O estágio operacional em que o Centro de Operações do Rio (COR) é de normalidade. De acordo com o Alerto Rio, a previsão é que a chuva fraca a moderada se extenda pela madrugada e durante esta quarta-feira (31).

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Quarta-feira (31): com o transporte de umidade do oceano, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. As temperaturas estarão em declínio e poderão haver ocasionais rajadas de ventos fortes.

Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC

Quinta-feira (1): o transporte de umidade permanecerá influenciando o tempo no Rio e, assim, há previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada. A temperatura sem mantém estável até o fim de semana.

Máxima: 28ºC / Mínima: 17ºC

Sexta-feira (2): céu parcialmente nublado a nublado, com chance de chuva fraca isolada durante a noite, somada a ventos moderados.

Máxima: 29°C / Mínima: 17°C

Sábado (3): céu se mantém parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante o período da tarde e da noite.

Máxima: 30°C / Mínima: 18°C