Zélia Duncan

Por O Dia

Publicado 30/03/2021

Rio - A cantora Zélia Duncan fez um desabafo nas redes sociais, nesta terça-feira (30), sobre o medo que sentiu quando a mãe, Louise Duncan, de 85 anos, foi infectada pela covid-19. Duncan contou que Louise e o padrasto, de 97 anos, já tinham tomado as duas doses da vacina quando contraíram a doença, há 20 dias, o que os ajudou a não desenvolver sintomas graves.



“Eu já estava apavorada, perdendo amigos, conhecidos, pessoas importantes para o Brasil. O mais terrível dessa doença é o quanto ela poderia estar mais controlada. Eu já estava revoltada e tentando lutar quando veio a notícia de que a minha mãe estava infectada. Eu não sei explicar como a gente se sente, tem muita gente, infelizmente, que sabe o que é isso”, relatou ela.



No vídeo publicado no Instagram, a cantora conta que a mãe já está recuperada do novo coranavírus, mas passou por crises de pânico, provocadas pela febre e o cansaço. “Minha mãe está curada, está ótima, graças à vacina. A vacina segurou a onda dela. É muito duro sentir medo assim na pele, sentir pavor de perder”. No relato, a artista também disse não entender pessoas que participam de aglomerações e desacreditam a ciência.

“Todos nós já perdemos alguém, algum conhecido. Não é possível que essas pessoas que fazem questão de tripudiar, não sintam a dor de uma perda”. Apesar do susto com a mãe, Duncan declarou que acredita na ciência e na bondade das pessoas.



“Eu tenho muita fé na ciência. Eu tenho muita fé na bondade, na solidariedade, na empatia, nas pessoas que lutam pelos direitos humanos. Acredito nas pessoas, acredito em fazer o bem. Que a gente possa vibrar pela saúde e pela vida, pela fé nas pessoas e na boa vontade, no amor, no que a gente pode realizar”, continuou ela.