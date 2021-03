Estabelecimentos terão pontos de coleta nos corredores e praças de alimentação Divulgação/Aliansce Sonae

Publicado 30/03/2021 20:37

Rio - Uma campanha de arrecadação de tampinhas de garrafas pet e lacres de latas de bebidas promovida por shoppings do Rio pretende reverter as doações em cadeiras de rodas para pessoas em situação de vulnerabilidade, além de tratamento e ração para animais abandonados. As instituições beneficiadas com a iniciativa são a Matriz Santa Rosa, Ação Social Recreio e a Rio Eco Pets.



Os estabelecimentos terão pontos de coleta nos corredores e praças de alimentação onde os clientes poderão depositar as doações, que serão entregues periodicamente pelos shoppings aos contemplados. Para colaborar com a Matriz Santa Rosa, as tampinhas e lacres devem ser deixados no Caxias Shopping, no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, no Carioca Shopping, na Vila da Penha, e no São Gonçalo Shopping.



Já as doações para o Ação Social devem ser realizadas no Recreio Shopping. Para ajudar a Rio Eco Pets, as entregas devem ser feitas no Passeio Shopping, em Campo Grande, no Bangu Shopping, no Shopping Leblon, Caxias Shopping, Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca e no Santa Cruz Shopping.