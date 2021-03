Ônibus bate em poste no Centro do Rio Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 21:51

Rio - Um ônibus bateu em um poste, na noite desta terça-feira, no Centro do Rio. O acidente aconteceu na Avenida Alfred Agache, altura do III Comar, sentido Praça XV. No momento, uma faixa da via está ocupada. Ainda não há informações sobre vítimas no acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h57, mas os agentes não encontraram o local da batida. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), agentes da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET-Rio) estão no local.

Publicidade