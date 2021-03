Por O Dia

Publicado 30/03/2021 22:39

Rio - O Rio atingiu uma nova marca, nesta terça-feira, na luta contra o novo coronavírus. De acordo com o painel Rio Covid-19, mais de 10% da população carioca recebeu a primeira dose da vacina. O número de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante chegou a 702.359.

Até o momento, 46% de idosos com 60 anos ou mais foram vacinados no município. O número de pessoas que receberam a segunda dose é de 218.148 e, o total, é de 920.507.

Nesta terça-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou o calendário de vacinação para profissionais da saúde do município . Médicos, enfermeiros, nutricionistas e outras categorias da saúde entre 50 e 59 anos poderão receber a imunização até o dia 17 de abril. Trabalhadores que estão na linha de frente da covid-19 deverão ser vacinados nas unidades que atuam ao longo do mês.