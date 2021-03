PF realiza operação em 12 Estados Divulgação / Polícia Federal

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 08:42 | Atualizado 31/03/2021 08:44

PF realiza operação em 12 Estados Divulgação / Polícia Federal Rio - A Polícia Federal prendeu duas pessoas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e cumpriu 12 mandados de prisão na capital do Rio durante operação contra fraude no auxílio-emergencial – benefício pago pelo governo federal a pessoas em situação vulnerável por conta da pandemia de covid-19.

Além de Cabo Frio e Rio, equipes da corporação também foram a endereços em Iguaba (Região dos Lagos) e Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense).

Publicidade

A Operação "Et Caterva" teve apoio da Caixa Econômica e contou com a participação de cerca de 300 policiais, que cumpriram, 12 mandados de prisão, 77 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e, ainda, 9 medidas de suspensão do exercício da função pública - totalizando 98 ordens judiciais. A ação é originária de Mato Grosso e já é considerada uma das maiores do país. Os mandados foram expedidos pelo Juiz da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cuiabá, para serem cumpridos no Mato Grosso e em outros 11 estados brasileiros.



A investigação apontou que a organização criminosa cooptava servidores da Caixa Econômica, que forneciam informações sobre precatórios à disposição para saque. Também foi constatada a participação de servidor do TRE. O grupo investigado é composto por um número significativo de pessoas, dentre elas advogados e funcionários públicos. Estima-se que os bandidos arrecadaram mais de R$ 13 milhões em precatórios judiciais, além de mais R$ 2,7 milhões em tentativas de saques em várias regiões do país.

O esquema criminoso se dava com a confecção de documentos falsos, os quais eram forjados com os dados dos beneficiários dos precatórios e as fotografias dos estelionatários. Os criminosos então se dirigiam ao banco para realizar os saques. Uma vez feito o levantamento do precatório, o montante era pulverizado em diversas contas, com o intuito de ocultar a origem ilícita.

Publicidade

Assim que a Caixa suspendeu, temporariamente, o pagamento de precatórios, os criminosos foram atrás do auxílio-emergencial. A PF conseguiu apurar que foram feitos 1.570 saques de benefícios, entre os meses de abril de 2020 e março de 2021.



O nome da operação –"Et Caterva" –, em latim, é uma expressão pejorativa que dá a ideia de um grupo de comparsas.