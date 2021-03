Em cinco dias de fiscalizações, Prefeitura do Rio registra mais de 5 mil autuações Divulgação

31/03/2021

Guarda Municipal Rio - Em cinco dias de fiscalizações do novo decreto, a Prefeitura do Rio registrou 5.098 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. Durante esse período, foram aplicadas 371 multas a bares, restaurantes e ambulantes, além da interdição de 48 estabelecimentos que descumpriam as determinações atuais.Apenas na terça-feira, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) contabilizou 764 autuações, com três estabelecimentos fechados e 40 multas a ambulantes, restaurantes e bares. Os comboios de fiscalização contaram com agentes da Seop, Guarda Municipal, Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, e percorreram as localidades de Madureira, Santa Cruz, Leblon, Ipanema, Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, Largo do Machado, além de ações destacadas da Guarda Municipal por todo o município.

As forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram ações em bairros onde são registradas aglomerações e atendem denúncias enviadas por cidadãos via Central 1746 da Prefeitura do Rio. Os agentes também realizaram patrulhamento em toda a orla da cidade para orientar banhistas sobre a proibição da permanência na areia.



Equipes do Grupamento Especial de Trânsito (GET) percorreram toda orla para fiscalização da proibição de estacionamento contida no decreto. Na terça-feira, dia 30, foram multados 155 veículos.



O patrulhamento também foi reforçado nas estações do BRT, com equipes atuando para coibir aglomerações e a ocorrência de calotes. Ação acontece nos três corredores do sistema, Transcarioca, Transolímpica e Transoeste.