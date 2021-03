Casa Porto dá boneco vodu de Bolsonaro para clientes malharem o Judas Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 15:46 | Atualizado 31/03/2021 15:47

Rio - O bar Casa Porto, localizado no Largo de São Francisco da Prainha, no bairro da Saúde, no Rio, voltou com a tradição suburbana de malhar o Judas no Sábado de Aleluia. O "Judas" é um boneco vodu de pano que faz referência ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e será enviado de brinde aos clientes que fizerem pedido de comida por delivery.

Publicidade

Em uma publicação no Instagram, o bar mostrou o boneco de pano feito para alfinetar. O boneco ainda vem acompanhado de um bigode, semelhante ao ditador alemão Adolf Hitler, e uma faixa presidencial brasileira. "Pra você alfinetar gostoso no conforto do seu lar", disse o bar na rede social.

Publicidade

No vídeo, o bar ainda fez uma imitação da voz do presidente anunciando o dia de malhar o "Judas" e repetiu as clássicas frases de Bolsonaro. "Brincadeira sadia. Não adianta ficar de mimimi".