PM localiza plantação ilegal de maconha em Maricá Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 16:09

Rio - Policiais do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), com apoio de agentes da 82ª DP (Maricá), prenderam em flagrante três suspeitos acusados de plantarem 93 pés de maconha em uma casa na Avenida Carlos Marighella, em Itaipuaçu, no município de Maricá, nesta quarta-feira (31). De acordo com a PM, 81 pés estavam em estufas e outros 12 em locais diversos.

Os policiais conseguiram localizar a plantação ilegal após denúncias anônimas.

Os suspeitos foram encaminhados para a 82ª DP.