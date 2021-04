89ª DP (Resende) Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 31/03/2021 18:02

Rio - Dois homens foram presos, nesta quarta-feira, por assassinato e tortura, em Resende, Região Sul Fluminense. Um dos suspeitos é um ex-vereador do município. Matheus Saturnino, 20 anos, morreu após ser espancado pelos dois suspeitos no dia 25 de março. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

As investigações da 89ª DP (Resende) apontam que o ex-vereador procurou traficantes da região após Saturnino ter furtado o ferro-velho dele. A vítima foi levada para uma mata do município, onde foi torturada. Os suspeitos do crime gravaram a tortura e divulgaram nas redes sociais. Nas imagens, aparece Matheus implorando por sua vida. Ele morreu no local em que foi torturado.

Os agentes da Polícia Civil cruzaram dados do setor de inteligência da unidade policial. Foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça contra os dois.