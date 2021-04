Deam Cabo Frio Deam Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 18:10

Rio - Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) prenderam, nesta quarta-feira, um homem de 33 anos suspeito de tentar matar a ex-mulher a marteladas em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a especializada, o homem teria invadido a casa da vítima, que estava dormindo com o filho do casal, e acertado diversos golpes de martelo em sua cabeça e braço. Durante o ataque, ele ainda teria jogado a mulher no chão para tentar quebrar seu pescoço, até que ela conseguiu sair e gritar por socorro.