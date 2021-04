Detran.RJ DIVULGAÇÃO

Publicado 31/03/2021 18:43 | Atualizado 31/03/2021 19:29

Rio - O motorista de caminhão Marcelo José Costa, de 53 anos, é um dos 156 usuários que foram atendidos em regime de urgência pelo Detran durante este período de recesso provocado pela pandemia de covid-19. Marcelo teve os documentos roubados e não poderia ficar sem trabalhar, porque dirige um caminhão frigorífico e abastece de alimentos os mercados do estado, inclusive neste momento em que outros trabalhadores estão em casa, tentando se resguardar da doença.

Com o boletim de ocorrência, ele foi na terça-feira (30) à sede do Detran, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, para fazer sua nova carteira de habilitação. E ficou feliz por resolver o problema. "O atendimento foi rápido e já estou saindo daqui com a minha nova habilitação", disse.

Da última sexta-feira (26) até esta quarta-feira (31), o Detran realizou 95 atendimentos emergenciais no setor de Habilitação e 61 no de Identificação Civil. Os serviços oferecidos pelo órgão foram a confecção de segunda via da identidade e de carteira de habilitação para quem teve o documento roubado ou furtado, como Marcelo.



Com especial atenção para as regras de distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel, o Detran ofereceu o serviço emergencial para profissionais de atividades essenciais, como saúde e segurança, e para quem exerce atividade remunerada, nos casos de roubo ou furto.

O agendamento foi realizado pela Ouvidoria do órgão através do site (www.detran.rj.gov.br). Além da sede do departamento, quatro unidades do interior do estado (nos municípios de Petrópolis, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes) abriram para o atendimento de urgência.

Os usuários que estavam com serviços agendados anteriormente para o período de recesso (entre 26 de março e 4 de abril) poderão retornar às unidades do Detran nos dez dias úteis seguintes à reabertura dos postos (05/03), sem necessidade de reagendamento para os serviços de habilitação, identidade e de veículos.

O Detran reforça que, a pedido do órgão, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) prorrogou todos os prazos de vencimento de documentos, como a Carteira Nacional de Habilitação, e de processos, como os utilizados para recorrer de multas e tirar a carteira de habilitação, entre outros procedimentos. Veja mais informações no site do Detran.

Muitos serviços, como o licenciamento anual, já estão sendo realizados de forma digital. O objetivo é evitar que a população saia às ruas, para fazer com que o Estado do Rio tenha sucesso na contenção da covid-19 em seu território. O recesso sanitário foi decretado pelo governador em exercício, Claudio Castro, com o objetivo de frear o contágio pelo coronavírus.