Baixa procura pela imunização durante o feriado antecipado também preocupa Magé Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 18:49

Rio - Homens jovens com idades entre 18 e 35 anos são a parcela da população de Magé, na Baixada Fluminense, que está mais vulnerável a covid-19, atualmente. A informação foi divulgada nesta terça-feira (30) pelo diretor do Centro de Tratamento para a doença da cidade, Sebastião dos Reis. O diretor acredita que, com a vacinação em andamento, o público que já recebeu as doses está mais imunizado e os mais jovens têm se descuidado.

Reis pediu para que a população respeite o decreto que estipula medidas de restrição no município e não promova aglomerações. “Parece que a pandemia está mais agressiva e tem afetado fortemente a população jovem que vem se descuidando mais”, disse Sebastião dos Reis.



A baixa procura pela imunização durante o feriado antecipado também preocupa Magé. Na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Esmeralda, apenas 25 pessoas tomaram a vacina, na segunda-feira (29). Na terça-feira (30), o local aplicou as doses em apenas 4 idosos. Até o momento, já são 23.024 vacinados.



“São tempos difíceis em que a gente está lutando contra algo desconhecido. A população parece que está vendo o feriado como um momento de lazer e não como uma medida de proteção”, lamentou a enfermeira da unidade, Ellen Gláucia Silva.



Nesta quarta-feira (31), a cidade deu início à vacinação de idosos com 71 anos ou mais, das 9h às 14h. De hoje até o dia 9 de abril, também serão vacinados profissionais de Saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia e enfermagem e fisioterapeutas, que moram em Magé e atuam na emergência de outros municípios ou em homecare, coveiros e agentes funerários serão vacinados no Centro de Imunização, das 13h às 17h.



Para receber o imunizante, é necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS, carteira do órgão de classe, carta de encaminhamento do empregador e comprovante de residência em Magé no nome do profissional. De acordo com o último boletim divulgado, o município registrou 9.464 casos confirmados da doença e 383 óbitos. O público-alvo pode procurar a vacina também nas USFs Andorinhas, Jardim Esmeraldo, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Guarani I, Pau Grande, Buraco da Onça, Jardim Nazareno e Maurimárcia.